Австралийская авиакомпания Qantas выплатит $76 млн незаконно уволенным работникам

Австралийская авиакомпания Qantas Airways достигла соглашения с Профсоюзом транспортных работников (TWU) о компенсации в размере $76,2 миллиона (120 миллионов австралийских долларов) работникам, уволенным в 2020 году. Об этом пишет Reuters.

Авиакомпания выплатит деньги бывшим работникам через компенсационный фонд, созданный в начале 2025 года.

Перевозчик добавил, что окончательная сумма будет состоять из таких факторов как компенсация профсоюзу TWU и расходы, понесенные на распределение денег между отдельными лицами.

Федеральный суд проведет отдельное слушание позже, чтобы определить, будет ли Qantas наказана за увольнение работников.