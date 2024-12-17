Последнее обновление: 17.12.2024 15:45

Украина уже имеет способное сбивать самлеты лазерное оружие

У Украины уже есть лазерное оружие под названием "Тризуб", способное сбивать самолеты. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", – рассказал военный, которого цитирует агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, Силы беспилотных систем сейчас на пути масштабирования и усиления такого вооружения.

Сухаревский подчеркнул, что такое оружие действительно есть у военных и работает.



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