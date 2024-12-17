В Москве взорвали начальника войск РХБЗ

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли Кириллов и его помощник.

На месте происшествия работают саперы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.