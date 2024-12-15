Правительство Чехии намерено повысить зарплату учителей на 7%

Правительство Чехии 18 декабря 2024 года примет решение о повышении зарплаты 846,3 тыс. госслужащим.

Начиная с января, планируется повысить оклады учителей на 7%, а остальных сотрудников – на 1400 крон. Это следует из проекта постановления правительства.

Положение также регулирует положения о гарантированных зарплатах и некоторых дополнительных выплатах. В следующем году на прибавку должно быть направлено около 24 млрд крон. В начале октября кабинет министров договорился с профсоюзами о повышении окладов на 1400 крон. Профсоюзы сумма не удовлетворила, они потребовали прибавки хотя бы в 2200 крон. Возражения имеются и у отдельных министерств и регионов, а также муниципалитетов, пишут чешские СМИ.

«Целью является улучшение экономического положения работников государственного сектора и усиление конкурентоспособности госслужбы на рынке труда», - обосновало предложенное дополнение Минтруда.

По заявлению ведомства, реальные доходы государственных служащих упали в 2023 году на 3,8-17,9% по сравнению с 2019 годом из-за инфляции.