На Брестчине появится новый заказник «Пойма реки Лесная»

Решением Брестского районного исполнительного комитета № 2139 от 13 ноября 2024 г. объявлен заказник местного значения «Пойма реки Лесная» и утверждено положение о нем.

Согласно положению, заказник функционирует на землях Брестского района Брестской области для сохранения и рационального использования ценных лесоболотных экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, а также мест их произрастания и обитания.

В границах заказника действует режим охраны и использования. В частности, на данной территории запрещены:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выполнение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима (за исключением работ по его восстановлению, реконструкции и ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений, сооружений внутренних водных путей и объектов противопаводковой защиты);

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования;

выпас скота, сенокошение в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня.

Документом установлено, что режим охраны и использования заказника необходимо учитывать при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства Брестского района, проектов мелиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов, лесоустроительных градостроительных проектов, программ социально-экономического развития Брестского района.

Решением также установлены границы, площадь и список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель заказника местного значения «Пойма реки Лесная».

Его общая площадь составляет 106,7 гектара.

Полномочиями по управлению заказником наделен Брестский райисполком.

Решение вступает в силу с 14 декабря 2024 г.