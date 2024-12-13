Последнее обновление: 13.12.2024 18:00

В Германии задержали подозреваемого в связи с хакерами из России

В Германии задержан 24-летний житель федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн по подозрению в поддержке связанной с Россией хакерской группировки KillNET. Об этом сообщило земельное ведомство уголовной полиции.

По данным следствия, KillNET осуществляла взломы компьютерных систем "в контексте войны" России против Украины.

Злоумышленники вели деятельность, направленную против стран НАТО, воруя данные и нанося вред интернет-ресурсам, следует из сообщения. В частности, за прошедшие два года хакеры осуществили ряд атак на серверы, в результате которых происходила их перегрузка. Роль 24-летнего задержанного состояла в подготовке инфраструктуры для подобных взломов, пишут немецкие СМИ.

Следователи полагают, что мужчина рекламировал в различных мессенджерах сервисы, через которые впоследствии происходили хакерские атаки. При этом он сознательно предлагал свои услуги внутри группировки KillNET и, таким образом, помог хакерам осуществить по всей Германии взломы компьютерных сетей в сферах безопасности, инфраструктуры и финансов.

Следователи провели обыск жилища подозреваемого в Шлезвиг-Гольштейне и конфисковали ряд носителей данных. На их основе расследование будет продолжено.



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