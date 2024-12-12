Почти 12 млн россиян живут за чертой бедности - Росстат

В России 11,8 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, который в третьем квартале этого года составляет 15 тысяч 679 рублей в месяц (около €140). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечает ведомство, за январь-сентябрь 2024 года количество россиян с денежными доходами ниже границы бедности сократилось по сравнению с январем-сентябрем 2023 года на 2 млн человек - с 14,6 млн до 12,6 млн человек.

В 2021 году Росстат изменил методику расчетов, чтобы выполнить указ Путина по снижению уровня бедности. Необходимый для выживания доход изначально занижен благодаря манипуляции с формулами. Если использовать предыдущую методику, то окажется, что в РФ по итогам 2023 года в полтора раза больше бедных, чем признают власти, - от 14,6 до 18 млн человек.