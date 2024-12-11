Великобритания успешно испытала лазерное оружие

Армия Великобритании впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие с бронетранспортера и успешно уничтожила беспилотник. Об этом сообщает Минобороны страны.

Лазер был установлен на бронетранспортере Wolfhound, на котором солдаты 16-го Королевского полка артиллерии смогли отследить и поразить дрон в воздухе.

"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", - сказала министр оборонных закупок и промышленности депутат Мария Игл.

По ее словам, успешное испытание этой системы является значительным шагом вперед в развитии оборонных возможностей страны.

Лазер работает следующим образом: луч инфракрасного света направляется на цель, используя датчики и системы слежения, которые поддерживают захват и точность в режиме реального времени.

В Минобороны также отметили, что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов и может стать экономически эффективной альтернативой некоторым видам оружия.

Лазер разработан Департаментом оборонного оборудования и поддержки Минобороны США вместе с Лабораторией оборонной науки и технологий Hersa и промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.