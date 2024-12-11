Зеленский рассказал о новом оружии украинского производства

В Украине прошли успешные испытания новой ракеты украинского производства "Рута". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, на вручении Национальной премии имени Бориса Патона, которую присуждают за весомый вклад в развитие науки.

Он также рассказал о производстве других видов оружия в стране.

"Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". (…) Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", - цитирует Зеленского сайт офиса президента.

Кроме того, Зеленский отметил вклад ученых в разработку дронов. Президент упомянул БПЛА, которые уже используются в войне против РФ, в том числе дрон-разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные дроны "Лютый" и Fire Point-1.

"Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и также во вражеском тылу", - подчеркнул он.