Google отключает монетизацию видео и рекламы для пользователей из Беларуси

Google разослал пользователям Менеджера рекламы, AdSense и AdMob письма, в которых предупреждает о полном отключении 13 декабря 2024 года аккаунтов пользователей из Беларуси.

Это означает, что монетизация через такие аккаунты станет просто невозможна.

Деньги пользователям выплатят в конце января 2025 года. В течение 60 дней нужно закрыть аккаунты.

AdSense создан для того, чтобы владельцы сайтов могли зарабатывать на показе рекламы от Google. Через него же работает и заработок на рекламе на YouTube.

AdMob показывает рекламу в мобильных приложениях. Google Ad Manager создан для очень крупных издателей и дает больше гибкости в настройке рекламы и выборе ее поставщиков.

Между тем уже с начала декабря пользователи в Беларуси не могут зарегистрироваться в AdSense и AdMob, так как Беларусь просто пропала из списка стран при регистрации, и даже подключить уже действующий AdSense к своим YouTube-каналам.