Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

Цены на электроэнергию в Польше не будут повышаться в 2025 году

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о замораживании цен на электроэнергию в 2025 году. Об этом сообщают польские медиа.

Он предполагает, среди прочего, что цена для населения сохранится на уровне 500 злотых нетто (с вычетом налогов) за мегаватт-час до конца сентября 2025 года.

К концу марта 2025 года цена энергии для местных органов власти и коммунальных предприятий составит 693 злотых за мегаватт-час.

Закон также освобождает от оплаты за мощность потребителей, потребляющих электроэнергию для собственных нужд в точках потребления с напряжением 1 киловольт и менее. В основном это касается домохозяйств.



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