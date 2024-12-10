В Беларуси продажу пива в пластике объемом более 1,5 л запретят с 2026 года

Введение запрета на продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7% в полимерной потребительской упаковке номинальным объемом более 1,5 л в Беларуси отложили. Это следует из постановления Совмина № 924 от 6 декабря 2024 года.

Согласно документу, запрет введут с 2026 года, а не с 2025 года, как планировалось.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые не реализовали до 1 января 2026 года пиво и слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7% в полимерной потребительской упаковке номинальным объемом более 1,5 л, вправе осуществлять продажу этих напитков до истечения срока их годности.

На сегодня действует запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в пластиковой таре емкостью более 2 л.