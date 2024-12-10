VW возобновят переговоры с лидерами профсоюза IG Metall 16 декабря

Представители Volkswagen (VW) возобновят диалог с лидерами профсоюза IG Metall 16 декабря. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Раунд переговоров 9 декабря завершился безрезультатно. Обе стороны отметили, что дискуссия была конструктивной, однако необходимы дальнейшие переговоры для продвижения вперед. Представитель VW Арне Майсвинкель заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, стороны "существенно расходятся во мнениях" относительно возможных решений.

Профсоюз IG Metall, представляющий интересы большинства работников в VW в ФРГ, выступает против мер сокращения расходов, к которым автопроизводитель вынужден прибегать в условиях ослабления рынка электромобилей и ужесточения конкуренции.

VW настаивает на необходимости 10%-го снижения зарплат и отмены бонусов, а также на сокращении производственных мощностей. Лидеры профсоюза выступают против закрытия предприятий, уменьшения зарплат и массовых увольнений.

По данным профсоюза, порядка 100 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках, начавшихся 2 декабря. Профсоюз угрожает усилить забастовки в начале 2025 года, если продвижения в переговорах не будет.

В общей сложности VW управляет 10 предприятиями в Германии, где работает порядка 300 тысяч человек.