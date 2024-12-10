Европейские страны одна за другой прекращают предоставлять убежище сирийцам.

В частности, как сообщают зарубежные медиа, решения о приостановке обработки ходатайств беженцев из Сирии об убежище уже приняли или готовятся принять власти Австрии, Германии, Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Швеции. Не исключают этого и во Франции.

Как сообщалось ранее, в Германии миграционные власти страны временно приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии, объяснив это неясностью ситуации в Сирии. В таких условиях миграционное ведомство имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Теперь заявления сирийцев будут "отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет".

При этом теоретически статус уже находящихся в Германии сирийцев может быть отозван или не продлен. Тогда они должны будут покинуть Германию. Однако это будет зависеть от развития ситуации в Сирии "не только в краткосрочной перспективе".

По информации Spiegel, решение касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, которые находятся на рассмотрении. Из них около 46 тыс. являются первоначальными заявлениями.

К октябрю 2024 года в Германии находились около миллиона граждан Сирии. Более двух третей из них запросили убежище. В этом году граждане Сирии также оказались на первом месте по числу просителей убежища в ФРГ: с января по ноябрь от них поступила 74 971 заявка, 83% из них были удовлетворены.

Аналогичное решение в отношении заявок сирийцев на предоставление убежища 9 декабря приняли власти Австрии, которое также намерено выслать беженцев обратно в Сирию. В настоящее время в Австрии проживает около 100 тыс. сирийцев и многие из них ожидают одобрения своих ходатайств об убежище. Также должны быть перепроверены все ходатайства, одобренные ранее.