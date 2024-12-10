Последнее обновление: 10.12.2024 18:00

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Действие введенной Польшей на границе с Беларусью с 13 июня буферной зоны повторно продлено на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства внутренних дел и администрации.

"Временный запрет на пребывание в зоне, прилегающей к польско-белорусской границе, выдерживает проверку. Поэтому его продлили еще на 90 дней. Постановление о продлении действия буферной зоны на границе с Беларусью вступит в силу во вторник, 10 декабря, этого года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за почти 180 дней работы буферной зоны количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы сократилось примерно на 41%. С 13 июня по 5 декабря этого года зафиксировано почти 11,2 тыс. таких попыток. За тот же период, до введения зоны, их было более 19 тыс.

Буферная зона на польско-белорусской границе охватывает участок протяженностью 60,67 км в зоне ответственности пограничных застав в Наревке, Беловеже, Дубичах-Церкевных и Черемше. Глубина буферной зоны на большей части ее длины (44,55 км) составляет 200 м от линии государственной границы. На участке длиной 16,12 км на территории природных заповедников ее глубина достигает около 2 км. В буферную зону не входят населенные пункты, туристические тропы.

В начале июня Польша создала на три месяца буферную зону на некоторых участках границы с Беларусью на фоне увеличения потока нелегальных мигрантов и случаев нападения на военных и пограничников. Действие этой меры продлевалось в сентябре.



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