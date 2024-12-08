Последнее обновление: 08.12.2024 13:52

Немецкая полиция арестовала блокировавших вырубку деревьев во Фрайбурге активистов

Полиция юго-западного немецкого города Фрайбург в субботу арестовала шесть активистов, которые пытались предотвратить вырубку деревьев для освобождения места под новую жилую застройку. Об этом сообщает dpa.

Подробности о причинах арестов не разглашаются. Полиция также не смогла сообщить, сколько активистов все еще находится в лесу Лангматтенвальд.

Ранее активистам было приказано покинуть территорию. Вырубка деревьев для застройки Дитенбаха началась в субботу, когда город заблокировал все въезды в лес.

В минувшие выходные было подожжено несколько автомобилей на строительной площадке. Полиция расследует дело о поджоге. Никто не пострадал.

Фрайбург, университетский город вблизи границ Германии с Францией и Швейцарией, испытывает серьезный дефицит жилья. Новая застройка призвана обеспечить жильем 16 000 человек.

Канцлер Олаф Шольц посетил город в начале строительства в феврале.

Напомним, 19 ноября немецкая полиция разогнала протестный лагерь экологических активистов в лесу возле завода электромобилей Tesla в Грюнхайде под Берлином, ссылаясь на нарушение общественной безопасности и порядка.

В начале ноября активисты французской организации Canopée заменили туалетную бумагу в уборных Европейского парламента сообщениями в знак протеста против вырубки лесов.



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