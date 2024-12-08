Министр обороны Греции обнародовал план создания противоракетного щита

Греция укрепляет свою оборону в Эгейском море, а министр обороны Никос Дендиас объявил о планах создания противоракетного щита. Об этом сообщает Ekathimerini.

Выступая в пятницу на праздновании Дня Святого Николая, Дендиас сказал, что противоракетный щит будет способен "предотвращать и сдерживать любые мысли или попытки перевернуть статус-кво в Эгейском море, который был установлен и закреплен международными договорами, международным правом и международным морским правом".

Его замечания прозвучали в адрес Анкары на фоне возобновления напряженности и агрессивной риторики со стороны Турции в отношении территориальных претензий.

Дендиас подчеркнул, что греческий флот обеспечивает суверенитет Греции в Эгейском море. "Он также гарантирует суверенитет и суверенные права эллинизма на море". Министр описал море как "естественное пространство эллинизма, естественные владения греков".

Оборонный план свидетельствует о приверженности Греции к сохранению стабильности против предполагаемых угроз при одновременном усилении ее военного потенциала.

Во время того же мероприятия вице-адмирал Элефтериос-Димитриос Катаррас, начальник Генерального штаба ВМС Греции, более конкретно рассказал о программах, соответствующих новой структуре ВМС.

Среди них – программа строительства фрегатов с прямыми иностранными инвестициями, в рамках которой осуществляются шаги по приобретению четвертого фрегата, вертолетов типа Romeo, патрульных кораблей класса Island, модернизация фрегатов класса MEKO, подводных лодок и быстрых десантных кораблей, а также обновление парка управляемых ракет и торпед флота.

Греция также изучает возможность участия в программе создания фрегатов класса Constellation и реализует высокотехнологичные инновационные проекты. Все программы усиления обороны, в том числе и для вооруженных сил в целом, будут официально объявлены в начале следующего года.

Дендиас также признал растущую важность кадровой поддержки вооруженных сил.

Недавние меры включают специальную компенсацию для экипажей ВМС, участвующих в миссиях, что демонстрирует признание правительством их критически важного вклада.

Ранее Никос Дендиас объявил о планах реформирования греческого военного резерва.