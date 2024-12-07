Последнее обновление: 07.12.2024 14:53

Эстония планирует многолетнюю закупку различных ударных дронов на €400 млн

Эстония запланировала масштабную закупку ударных беспилотников различных типов на сумму до €400 млн.

Об этом сообщают эстонские медиа.

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил рамочное предложение по закупке ударных дронов различного типа в течение следующих 7 лет. Общая сумма закупки может достигать €400 млн.

Стимулом для такой инвестиции стал опыт российско-украинской войны.

"Наша цель – найти как можно больше подрядчиков, которые смогут предложить различные решения", – отметил представитель центра Рамиль Липп.

Речь идет о всем спектре ударных беспилотников – малой и большой дальности, сбрасывающих боеприпас на найденную цель, и "камикадзе", а также сопутствующее оборудование, необходимое для эффективного применения этих систем.

В Эстонии также интересовались приобретением дронов у Украины.



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