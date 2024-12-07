Павла Дурова впервые допросили по существу дела в Париже

Утром 6 декабря основатель Telegram Павел Дуров прибыл на допрос в сопровождении адвокатов. Об этом сообщает AFP.

Миллиардер подчеркнул, что «доверяет французскому правосудию», но воздержался от дальнейших комментариев. Детали допроса остаются неизвестными.

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа.

Следователи предъявили ему обвинение в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью. В их числе — соучастие в распространении наркотиков, детской порнографии, а также отказ предоставить информацию по запросу уполномоченных органов.

Через пять дней Павла Дурова отпустили под залог в €5 млн с обязательством дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Ему также запрещено покидать пределы Франции.

Сам Дуров отрицает выдвинутые против него обвинения.

Напомним, в начале сентября основатель Telegram анонсировал усиленную модерацию мессенджера.