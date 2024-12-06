Украинские войска получили первую партию новейших ракет-дронов "Пекло"

Президент Украины Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Об этом сообщил Укринформ.

Согласно информации, это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали армию и запустили в серийное производство.

Отмечается, что уже есть пять успешных применений этих ракет-дронов. Их дальность поражения составляет 700 км и скорость 700 км в час.

Других характеристик не приводится, но ранее Зеленский отмечал, что это "принципиально новый вид вооружения".

По своей эффективности ракеты-дроны Украины не уступают отдельным видам крылатых ракет россиян, но в то же время "значительно дешевле" их.