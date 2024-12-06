Последнее обновление: 06.12.2024 17:48

В Германии задержали беженца из Ирака по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

В немецком городе Аугсбург полиция задержала 37-летнего искателя убежища из Ирака, которого подозревают в планировании теракта на рождественской ярмарке. Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные полиции.

Подозреваемый был арестован в среду вечером в центре совместного проживания для искателей убежища в Аугсбурге.

Перед тем он фотографировал Christkindlesmarkt, что, как предполагают правоохранители, было попыткой слежки. Поэтому полиция решила задержать мужчину из соображений безопасности.

Согласно сообщениям, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции ранее, поскольку привлекал внимание своими постами в социальных сетях, прославляющими ИГИЛ.

Немецкие правоохранители получили данные о его деятельности от иностранной спецслужбы.

По информации Welt, Али Аль-Г. приехал в Германию в начале 2023 года и попросил убежища. Сейчас он находится под стражей в ожидании депортации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.



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