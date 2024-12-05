Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Суд в Венгрии оштрафовал предпринимателя за нарушение антироссийских санкций

Венгерский предприниматель выплатит штраф в размере 1 млн форинтов (около €2,4 тыс.) за нарушение санкций Евросоюза против России. Такое решение принял суд в городе Сегед на юге страны.

По данным Национального налогового и таможенного управления, 44-летний руководитель торговой компании Sandorfalva выставил на продажу запрещенные для реализации в ЕС автомобильные запчасти российского производства на сумму более €85 тыс.

"Чтобы скрыть происхождение продукции, обвиняемый включил в цепочку поставок компанию из Беларуси", - сообщило агентство MTI.

По его словам, бизнесмен признал свою вину в нарушении "ограничительных мер, принятых Советом Европейского союза в связи с войной России в Украине, и согласился выплатить штраф. Незаконно поставленная в Венгрию партия автомобильных запчастей конфискована.



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