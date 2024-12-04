В Эстонии планируют изменить закон об иностранцах

В Рийгикогу поступил законопроект о внесении поправок к закону об иностранцах, который подготовило правительство Эстонии.

Государство намерено пресечь злоупотребления видами на жительство и визами, а также нелегальной иммиграции в целях госбезопасности, сообщают эстонские медиа.

На рассмотрение депутатам парламента поступили поправки к Закону об иностранцах, который в том числе регулирует требования относительно ходатайства вида на жительство и получении рабочей визы.

Закон планируют модернизировать и устранить пробелы, которые до сих пор позволяли злоупотреблять видами на жительство. Среди прочих изменений планируется создать возможность общения с государством в электронном виде для работодателей и учебных заведений, что сократит чрезмерную бюрократию.

Как отметил руководитель отдела пограничной и миграционной политики Янек Мяги для обеспечения безопасности и пресечения нелегальной иммиграции в будущем при подаче заявления на получение вида на жительство с целью работы работодатель должен быть зарегистрирован в Коммерческом реестре Эстонии.

"Самая большая проблема заключалась в том, что сегодня предприятия могут привезти в Эстонию рабочую силу, не имея здесь реального бизнеса. Благодаря изменениям мы устраним этот недочет и тогда, чтобы привезти рабочую силу из третьих стран, работодатель должен иметь здесь реальный бизнес и работников. Каждый день, те, кто хотел злоупотребить этой системой, искали новые лазейки, чтобы показать, что на бумаге человек работает в Эстонии, а на самом деле он был трудоустроен в Финляндии. Это значит, что мы дали им вид на жительство, но взамен наша экономика от них ничего не получила", – пояснил руководитель отдела пограничной и миграционной политики Янек Мяги.

По его словам, также изменятся требования для ходатайствующих о постоянном виде на жительство.

"На сегодня те, кто жил в Эстонии и хотел продлить свой вид на жительство, должны были знать эстонский язык на А2. Но при ходатайстве о постоянном виде на жительство требования знания эстонского языка не было. Поэтому сейчас мы это изменим, чтобы единые правила были для всех. Мы видели, что если человек хотел продлить временный вид на жительство, но не хотел учить эстонский, то он просто ходатайствовал о постоянном виде на жительство и такого требования не было. Мы просто устранили этот недочет", – отметил Янек Мяги.