Литва с начала 2024 года отказала во въезде 577 гражданам Беларуси

Литва с начала 2024 года отказала во въезде в страну 855 гражданам Беларуси и РФ. Об этом сообщило МВД страны.

"В 2024 году были приняты решения о запрете на въезд в Литву 577 граждан Беларуси и 278 граждан России. В интересах национальной безопасности мы эффективно контролируем процессы миграции, блокируем злоупотребления миграционными процедурами", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

В настоящее время в Литве на законных основаниях проживают 213 тыс. иностранцев. 111 тыс. временных видов на жительство выданы приехавшим в Литву на работу.

С начала года более чем на 20 тыс. уменьшилось число постоянно находящихся в Литве белорусов, россиян и украинцев. Граждан Беларуси в Литве насчитывается 59 тыс. Год назад их было 62,2 тыс.