В Литве не будут принимать экзамен на водительские права на русском языке

В Литве с января следующего года не будут принимать экзамен на водительские права на русском языке. Об этом проинформировали в литовском Министерстве внутренних дел.

Как указано, с января 2025 года экзамены по вождению в Литве будут проводить исключительно на литовском или других официальных языках Европейского Союза (ЕС), за исключением случаев, касающихся граждан Украины, сообщает LRT.

Это изменение закреплено приказом министра внутренних дел Агне Билотайте.

Цель – поддерживать использование государственного языка, способствовать интеграции иностранцев в общественную жизнь и улучшить сотрудничество с другими странами-членами ЕС.

"Мы придерживаемся четкой и ценностной позиции: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве и имеющих временную защиту ЕС", – отметила глава МВД.

Согласно приказу, теоретический экзамен по вождению будет проводиться на литовском или любом другом официальном языке ЕС.

Во время практического экзамена кандидаты, которые не владеют ни одним из этих языков, смогут воспользоваться услугами переводчика, который будет переводить с выбранного официального языка ЕС или на него. Для лиц, которые начали подготовку к экзамену по старым правилам, будет установлен переходный период.

В октябре Сейм Литвы принял поправки к закону, которые обязывают иностранных сотрудников сферы обслуживания и компании, которые их нанимают, предоставлять услуги клиентам на литовском языке.