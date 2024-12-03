Последнее обновление: 03.12.2024 17:49

Грузинская полиция задержала десятки людей на протестах в ночь на вторник

Грузинская полиция во время протестов в ночь на вторник, 3 декабря, задержала 34 человека.

По информации МВД Грузии, все они задержаны в соответствии с Кодексом административных правонарушений.

Задержанных перевели в разные изоляторы временного содержания.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном.

Между тем журналисты отмечают, что интенсивность протестов в Грузии увеличивается. Десятки тысяч людей выходят на улицы не только в столице, но и в других городах. Правящая партия и полиция, похоже, играют с протестующими в игру "кто устанет первым".

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