Минздрав Беларуси определился с тарифами на платные медуслуги

Постановлением Минздрава № 156 от 16 ноября 2024 г. установлены предельные максимальные тарифы на платные медицинские услуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов.

Согласно документу, в список не включены консультации у врачей-специалистов стоматологического профиля.

В зависимости от квалификационной категории врача и услуги (прием, консультация) цены варьируются от 35 до 85 рублей. Самая дорогая консультация у врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание или академическое ученое звание (цены за консультацию стартуют от 65 до 85 рублей).

С полным перечнем предельных максимальных тарифов можно ознакомиться здесь.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 г.