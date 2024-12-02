Последнее обновление: 02.12.2024 15:27

В Финляндии в этом году три болезни одновременно поразили рекордное количество людей

В Финляндии в этом году наблюдается самая тяжелая ситуация с инфекционными заболеваниями за всю историю ведения статистики.

По данным реестра THL, было зафиксировано наибольшее количество случаев инфекции дыхательных путей, вызванных микоплазмой, аденовирусом и коклюшем, с начала регистрации статистических данных в 1995 году, пишет Yle.

Предыдущий пик заболеваемости микоплазмой в стране был в 2011 году, аденовирусом – в 2019 году.

Эпидемии некоторых болезней, таких как коклюш и микоплазма, случаются в Финляндии каждые 3-5 лет, но в этом году уровень заболеваемости достиг пикового уровня, отмечает врач-инфекционист Айно Нюквист из THL.

В этом году уже было зарегистрировано 8737 случаев микоплазмы, в прошлом году – 394. Аденовирус был зафиксирован в 3060 случаях, в прошлом году – 1 132.

На количество выявленных случаев влияет и то, что после пандемии ковида тестирование на инфекции дыхательных путей в Финляндии стало более распространенным, напоминает Нюквист.

Заболевания особенно распространились на западном побережье Финляндии. В пересчете на количество населения, микоплазма чаще всего выявляется в Центральной, Северной и Южной Похьянмаа, а также на Аландских островах.



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