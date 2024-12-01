В Германии установили подозреваемых по делу о подрыве "Северных потоков"

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель заявил, что следствие продвинулось в расследовании дела об этом Роммель сказал в интервью Spiegel.о подрыве газопроводов "Северного потока", в частности, были установлены личности двух подозреваемых.

В то же время он отметил, что в деле о подрыве российских газопроводов еще многое предстоит сделать.

"Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого не следовало ожидать в самом начале", – заявил Роммель.

Он добавил, что продолжается работа над установлением других вовлеченных лиц и мотивы преступления.

Генпрокурор отметил, что расследование основывается на факте повреждения газопроводов, которые должны были гарантировать важную часть поставок газа в Германию.

"Это была большая атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество – независимо от политической классификации", – сказал Роммель.

Напомним, летом ряд немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии тогда не комментировала сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".

Однако вскоре немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.