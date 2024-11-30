Последнее обновление: 30.11.2024 16:24

Россия больше не скрывает свои кибератаки на Польшу

Россия больше не скрывает свои кибератаки на Польшу. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский во время открытия конференции Digital Skills Summit.

Он подчеркнул, что эти атаки умышленны и направлены на выявление слабых мест польской инфраструктуры.

"Россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места", – сказал Гавковский, которого цитирует TVN24.

Министр также отметил, что в 2024 году в Польше произошло вдвое больше инцидентов по кибербезопасности, чем в 2023 году, и в три раза больше, чем в 2022 году. Большинство из этих атак было направлено именно из России.



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