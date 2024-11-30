"Дешевый" белорусский аналог Starlink поступит в армию к 1 декабря

Белорусская армия к декабрю 2024 года получит отечественный мобильный комплект связи, который называют аналогом Starlink. Об этом в эфире одного из гостелеканалов сообщил начальник связи Вооруженных сил страны Вадим Романив.

"В прошлом году <...> был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество и количество предоставляемых услуг. И уже сегодня мы демонстрируем его возможности. И до начала нового учебного года он будет в войсках", - сказал Романив.

Он заверил, что до начала нового учебного года, который в армии начинается в декабре, "белорусский Starlink" будет в войсках.

Напомним, аналог Starlink Лукашенко показали 6 октября 2023 года. Военные заявили, что система, помимо связи, предоставляет удаленный доступ к интернету.

"То есть ты, то что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно?", - спросил тогда Лукашенко.

Белорусский военный специалист уточнил: "Ну не бесплатно, но за очень маленькие деньги".

Щепетильный в денежных вопросах Лукашенко переуточнил: "Ну не за миллиарды долларов?".

Военный специалист ответил, что нет.

"То есть Маск нам не нужен? Эта система работает по принципу Statlink?", – спросил Лукашенко.

На это специалист ответил утвердительно.

"Где-то в Минске точка доступа в интернет: она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздает интернет", - проинформировал он.