Последнее обновление: 29.11.2024 11:53

Испания вводит оплачиваемые "климатические отпуска" для работников

Правительство Испании 28 ноября одобрило "оплачиваемый климатический отпуск", которым работники могут воспользоваться в случае стихийного бедствия, когда не могут добраться на работу. Об этом сообщает AFP.

Министр труда Испании Йоланда Диас объяснила, что новая мера направлена на "регулирование в соответствии с климатической чрезвычайной ситуации", чтобы "ни один работник не подвергался риску".

По ее словам, если органы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о стихийном бедствии, "работник должен воздержаться от выхода на работу".

В правительстве Испании напомнили, что работники также могут прибегнуть к сокращенному рабочему дню после четырехдневного периода отпуска. Этот механизм существовал и раньше.

"Оплачиваемый климатический отпуск" Испания ввела после катастрофических наводнений 29 октября, когда несколько компаний приказали работникам продолжать работать.

Компании после этого говорили, что испанские власти достаточно их не проинформировали и прислали предупреждение о стихийном бедствии слишком поздно.

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о €31 млрд помощи.

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, которое увеличивает испарение воды, играет ключевую роль в усилении ливней.



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