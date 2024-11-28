Alibaba представила «думающий» ИИ

Китайская компания Alibaba представила «ориентированную на возможности рассуждений» ИИ-модель QwQ-32B-Preview.

Экспериментальная разработка представлена сфокусированной на искусственном интеллекте командой Qwen. В рамках предварительного выпуска нейросеть «демонстрирует многообещающие аналитические способности» с некоторыми ограничениями.

QwQ-32B-Preview имеет 32,5 млрд параметров — показатель отражает навыки решения проблем.

ИИ от Alibaba превосходит o1 от OpenAI в тестах AIME и MATH. Первый оценивает производительность модели, второй состоит из набора словесных задач.

QwQ-32B-Preview способна решать логические головоломки и отвечать на сложные математические вопросы. При этом китайский техгигант отметил, что модель имеет проблемы вроде смешивания языков и неожиданного переключения между ними, а также впадения в цикл кругового мышления, что приводит к длинным ответам без окончательного результата.

QwQ-32B-Preview и другие ориентированные на рассуждения модели сконцентрированы на эффективной проверке фактов, благодаря чему точнее дают ответ. Для этого им требуется больше времени на размышления.

Напомним, в августе Alibaba запустила группу больших языковых моделей с упором на математику под названием Qwen2-Math, которые «превосходят GPT-4o и Claude 3.5» в этой области.