Лукашенко считает пагубным для человечества неконтролируемое использование ИИ

Лукашенко считает пагубным для человечества неконтролируемое использование искусственного интеллекта (ИИ).

Выступая в Астане на саммите ОДКБ, он высказал обеспокоенность относительно перспектив неконтролируемого использования возможностей искусственного интеллекта, который все чаще используют для планирования и решения военных задач.

"Имея способность к самообучению, этот инструмент может погубить человечество, если его выпустить из-под контроля", - считает пенсионер.

Не обошел он вниманием и волнующую его тему информационной безопасности и киберугрозы.

"С одной стороны, современные технологии создают тысячи новых возможностей и перспектив. С другой стороны, они порождают множество рисков и угроз - фейки, дезинформация, атаки на критическую инфраструктуру", - посетовал Лукашенко.