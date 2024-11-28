ИИ-стартап Илона Маска выпустит приложение после привлечения $5 млрд

Возглавляемый Илоном Маском ИИ-стартап xAI готовится выпустить отдельное приложение для потребителей. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники.

По информации издания, оно будет напоминать ChatGPT от OpenAI. Благодаря продукту пользователи смогут получить прямой доступ к чат-боту на базе искусственного интеллекта Grok с личных устройств.

Приложение появится после закрытия следующего раунда финансирования, отметили журналисты. Компания Илона Маска стремится привлечь $5 млрд при оценке в $50 млрд. Это более чем вдвое увеличит стоимость фирмы.

По информации Financial Times, Маск предоставил поддержавшим приобретение Twitter инвесторам доступ к 25% акций xAI в знак благодарности.

Некоторые из сторонников предпринимателя вроде Fidelity, соучредителя Oracle Ларри Эллисона и основателя Twitter Джека Дорси получат прибыль за счет роста акций ИИ-стартапа.

После закрытия нового инвестиционного раунда сумма привлеченных средств xAI достигнет $11 млрд. Ранее стартап получил $6 млрд.

В октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. Фирму основал Маск вместе с Сэмом Альтманом и другими соучредителями. В 2018 году миллиардер ушел из компании из-за разногласий относительно направления ее развития.

Напомним, 5 августа Илон Маск возобновил иск против OpenAI, обвинив стартап и его основателей, Сэма Альтмана и Грега Брокмана, в нарушении учредительного договора. По его словам, компания поставила коммерческую выгоду выше общественных интересов.