Германия отрицает высылку журналистов российского Первого канала

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала российского телевидения покидать страну и не ограничивало их профессиональную деятельность. Об этом заявил в среду на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в их отношении не предпринималось.

По его словам, в случае, если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.

Ранее на российском Первом канале заявили о "закрытии бюро" в Германии. Как утверждает один из российских корреспондентов, власти ФРГ "предписали покинуть страну" сотрудникам корпункта в Берлине. Позже представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва высылает двух журналистов немецкого телеканала ARD.