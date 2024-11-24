Последнее обновление: 24.11.2024 15:00

Жители Барселоны вышли на протест с требованием снизить цены на аренду жилья

испанской Барселоне накануне десятки тысяч людей вышли на акцию протеста с требованием снижения цен на аренду жилья и улучшения условий жизни. Об этом сообщает Reuters.

Жилищный вопрос стал главной проблемой в Испании, которая пытается сбалансировать развитие туризма, что является ключевым двигателем ее экономики, и беспокойство относительно высокой арендной платы, вызванной переходом арендодателей к более прибыльной краткосрочной аренде жилья для туристов.

По данным Каталонского жилищного агентства, стоимость договоров аренды, заключенных во втором квартале 2024 года в Барселоне, была почти на 70% выше, чем за аналогичный период 2014 года.

"Мы тратим половину нашей зарплаты на аренду жилья. Это должно прекратиться!", – говорит 28-летняя Карме, представительница профсоюза арендаторов.

Всего на акцию в Барселоне вышли около 22 тысяч человек.

Меньшие протесты прошли по всей Каталонии, а также в Бургосе, Астурии на севере Испании и Херес-де-ла-Фронтера на юге.

В этом году Испания стала свидетелем ряда протестов против чрезмерного туризма в Барселоне и других популярных местах отдыха, среди которых Майорка.

А региональное правительство Канарских островов разработало проект закона, чтобы ужесточить правила краткосрочной аренды после жалоб местных жителей.



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