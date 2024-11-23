Профсоюз Volkswagen одобрил предупредительные забастовки в отношении компании к началу декабря

Комиссия германского профсоюза IG Metall, представляющего интересы большей части работников Volkswagen в ФРГ, единогласно одобрила предупредительные забастовки в отношении компании "к началу декабря". Об этом сообщает Dow Jones Newswires.

Профсоюз в пятницу заявил, что VW была открыта для обсуждения его предложений по сокращению затрат, но не прекратила изучать возможность закрытия заводов и массовых увольнений.

"Продолжительность и сила этого конфликта зависят от Volkswagen", - отметил руководитель одного из региональных отделений IG Metall и его главный представитель на переговорах с компанией Торстен Грёгер.

Financial Times ранее на этой неделе сообщала, что Грёгер в четверг официально предложит VW отказаться от закрытия заводов и ограничить выплаты бонусов и дивидендов в обмен на отказ работников от повышения оплаты труда на общую сумму 1,5 млрд евро.

Компания заявляла, что ей придется закрыть не менее трех площадок в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.