Последнее обновление: 22.11.2024 10:21

Одобрен проект межправсоглашения Беларуси с Пакистаном о международном автосообщении

Лукашенко 21 ноября подписал указ № 430, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Пакистана о международном автомобильном сообщении, передает его пресс-служба.

В соглашении определяются порядок осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, условия взаимного освобождения перевозчиков от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с использованием транспортных средств.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.



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