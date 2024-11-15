Украина ведет переговоры с европейскими авиакомпаниями по возобновлению перелетов

Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

Государственная авиационная служба Украины в письменном комментарии Reuters отметила, что рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня и внедрения дополнительных мер безопасности". Однако никаких конкретных сроков не было названо.

Украина уже почти год обсуждает возобновление авиаперелетов с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями, сообщил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

"Если регуляторы признают это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по восстановлению", - отметил Эллисон, имея в виду возможный запуск в 2025 году.

Эллисон подчеркнул, что обеспечение безопасности воздушного пространства является главной задачей, и вокруг этого вопроса уже проведено много работы, но деталей не уточнил.

Львовская область, которая граничит с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую инфраструктуру и наносили удары дронами и ракетами. Аэропорт во Львове имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час.

Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации, сообщил Эллисон. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих грузы через коридор в Черном море.

К обсуждениям привлечены участники авиационного сектора.

"Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность участия в этом проекте", - добавил он.