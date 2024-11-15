В Беларуси утвердили нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 60 от 28 августа 2024 г. утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

В частности, документом утверждены:

нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже».

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» устанавливают требования к безопасному использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения, включая требования при изготовлении, монтаже и выполнении ремонтов оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок:

к выполнению сварки и наплавки, в том числе к сварочным материалам, сварочному оборудованию, подготовке и сборке под сварку, типам сварных соединений, термической обработке сварных соединений и наплавленных деталей;

к контролю качества сварочных и наплавочных материалов;

к исправлению дефектов и его контролю.

Требования к выполнению сварки и наплавки учитываются при разработке конструкторской документации.

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже» устанавливают требования к безопасному использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения, включая требования к контролю (порядок проведения, виды, объемы, методы, нормы оценки качества по результатам контроля) состояния основного металла, металла сварных соединений и металла наплавленных поверхностей при конструировании, проектировании, изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2024 г.