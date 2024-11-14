В Казахстане с бастующими в Жанаозене буровиками ведутся переговоры

Руководство АО "Озенмунайгаз" проводит переговоры с работниками управления буровых работ компании, вышедшими на забастовку. Об этом сообщила пресс-служба материнской компании "Озенмунайгаза" - АО "КазМунайГаз" (КМГ).

"Каждый пункт требований рабочих рассматривается тщательно. Все должно решаться в правовом поле и на законодательном уровне, в том числе в рамках трудового кодекса Казахстана", - проинформировала КМГ.

Как сообщают казахстанские СМИ, 12 ноября работники управления буровых работ вышли на митинг в Жанаозене, приостановив производство. Они потребовали устранить безработицу, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров "Озенмунайгаза" и детей работников, потерявших здоровье на производстве.

"Озенмунайгаз" занимается добычей нефти, газа и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас на западе Казахстана. 100% владельцем акций нефтегазодобывающей компании "Озенмунайгаз" является АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.