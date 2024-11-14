СК Беларуси сообщил о завершении следствия по делу об атаке беспилотника на базу ОМОНа

Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование дела об атаке беспилотника на базу ОМОНа. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

Ответственность за атаку возложили на членов организации "Супраціў" Павла Кулаженко и Виталия Потехина.

В частности, Потехин обвиняется в том, что 25 сентября 2021 года он якобы с помощью беспилотника сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОНа.

По версии следствия, Потехин для исполнения "теракта" доставил с Украины беспилотник с большой грузоподъемностью и на протяжении нескольких месяцев готовился к реализации плана. После совершения "теракта" он покинул страну и спрятал дрон в тайнике с целью передачи другому участнику организации. Однако беспилотник попал к оперативникам.

Кулаженко обвиняется в том, что, "возглавляя экстремистское формирование "Буслы ляцяць", присоединился к заговорщикам, которые хотели осуществить в Беларуси военный переворот, предусматривающий убийство главы государства и ряда высших должностных лиц".

Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 240 тыс. рублей.

Оба фигуранта дела в настоящее время находятся за границей.

Следует отметить, что силовики про этот инцидент сообщили не сразу, а только через две недели.