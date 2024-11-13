Последнее обновление: 13.11.2024 14:36

ЕЭК внесла изменения в программу по межгосударственным стандартам к техрегламенту на пищевые добавки

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

Как сообщает ЕЭК, из Программы исключены шесть позиций в связи с разработкой Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и РФ соответствующих стандартов.

Перенесены сроки разработки 11 стандартов в связи с актуализацией Казахстаном и РФ национальных планов стандартизации и двух стандартов – ввиду необходимости доработки их проектов по предложениям участников разработки.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование