В Литве планируют многотысячный протест против новой коалиции с "антисемитской" партией

Городские власти литовской столицы Вильнюса дали разрешение на проведение акции протеста против включения в состав новой правящей коалиции партии "Заря Немана", возглавляемой обвиненным в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом. Об этом сообщает LRT.

Акция протеста с участием около пяти тысяч человек запланирована на четверг, 14 ноября – в день первого заседания Сейма нового созыва.

"Мы собираемся, чтобы показать, что есть люди, которые считают, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия, один из которых – нулевая терпимость к антисемитизму", – говорится в приглашении на митинг в Facebook.

Демонстрацию организуют адвокат и писатель Юстинас Жилинскас, театральный критик Сигита Ивашкайте, музыкант Мартинас Мешкерис и адвокат Альгимантас Чепас.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана". Социал-демократам сразу пришлось оправдываться за приглашение последних.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис выступил с заявлением к послам ЕС, НАТО и Израиля, в котором отрицает обвинения в антисемитских взглядах.

Литовский президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".