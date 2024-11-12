В Беларуси возбудили уголовные дела за фиктивные документы при ввозе грузов из Литвы

Гродненские таможенники фиксируют увеличение фактов подделки сопроводительных документов на перевозимые через границу товары в целях въезда в пункты пропуска вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

«Только за последний месяц таможенники в зонах ожидания с системой электронной очереди вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» установили 6 фактов умышленного предоставления неверных сведений о перемещаемых товарах, чтобы пересечь белорусско-литовскую границу без очереди», - говорится в сообщении ведомства.

Например, при фактическом перемещении товара «сгущенка, круассаны», в документах значились «помидоры», либо «картофель замороженный» был заявлен как «картофель продовольственный».

По двум выявленным фактам Вороновским РОСК уже возбуждены уголовные дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь. По остальным проводится проверка.