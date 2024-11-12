Общее отношение налогов и отчислений на соцнужды к ВВП в ЕС составило 40%

Общее отношение налогов и отчислений на соцнужды к ВВП в Европейском союзе в 2023 году составило 40%, что ниже показателя за предыдущий год (40,7%). Об этом сообщает Eurostat.

В еврозоне данный показатель также уменьшился до 40,6% в прошлом году по сравнению с 41,4% в 2022 году.

В абсолютном выражении в 2023 году доходы от налогов и соцвзносов в ЕС увеличились на €308 млрд и составили €6,883 трлн.

В прошлом году повышение показателя произошло в 11 государствах ЕС, наиболее значительно он вырос на Кипре (до 38,8% с 35,9% в 2022 году) и в Люксембурге (до 42,8% с 40,2%). В 12 странах было отмечено снижение, самое существенное – в Греции (до 40,7% с 42,8%) и Франции (до 45,6% с 47,6%).