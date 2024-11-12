Последнее обновление: 12.11.2024 11:53

Пропалестинские радикалы устроили беспорядки в Амстердаме

В понедельник вечером на улицы Амстердама - столицы Нидерландов - вышли десятки агрессивно настроенных молодых людей.

По данным полиции, они разбивали автомобили, бросали в них петарды и ломали велосипеды. При этом они выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Многие из них передвигались на мотороллерах.

Кроме того, радикалы атаковали трамвай. Они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись. По данным полиции, есть задержанные. О пострадавших не сообщается.

Ранее, 7 ноября, люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом". Многие из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры заявили, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

В Амстердаме 10 ноября вновь прошел пропалестинский митинг, в результате которого были задержаны десятки человек.



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