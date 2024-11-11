В Германии 40% людей работают из дома

В Германии больше людей стали работать из дома, чем до пандемии коронавируса. Об этом пишут СМИ со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW Berlin).

До локдауна хотя бы раз в неделю удаленно могли работать только 11,1% респондентов, редко – 13,8%, никогда – 75,1%. После отмены коронавирусных ограничений 2022 года "иногда" и "минимум раз в неделю" из дома начали работать 9,8% и 29,6% соответственно, а никогда – 60,6%.

"Пандемия превратила домашний офис в Германии с исключения в важную часть трудовой повседневности", - прокомментировали в DIW Berlin.

Исследование показало, что возможность работать из дома существенно зависит от отрасли и размера компании. Удаленная работа характерна для крупных предприятий и редко практикуется в средних или маленьких фирмах.

Чаще всего работать удаленно могут IT-специалисты, работники крупных компаний в сфере недвижимости, финансовых услуг и государственного управления – около 80%. Также в исследовании отмечается, что больше возможностей работать из дома имеют высококвалифицированные работники, занятые полный рабочий день. Если в 2019 году только 6,6% работников в профессиях, требующих высшего образования, имели возможность работать из дома, то в 2022-м этот показатель составлял около 32%.

Желание и потребность работать вне офиса также варьируется в зависимости от семейного положения. Особенно часто эту возможность используют работники, имеющие детей.

Как отмечают авторы исследования, работающие из дома более довольны как своей деятельностью и доходом, так и жизнью в целом, хотя этот вариант часто связан с более длительным рабочим днем.

Что касается работодателей, то они активно реагируют на тенденцию, сложившуюся после пандемии. В последние годы доля объявлений о вакансиях с возможностью работать удаленно значительно возросла. Об этом свидетельствует недавнее исследование Фонда Бертельсмана, в рамках которого с января 2019 года по май 2024 года было оценено около 55 млн онлайн-объявлений о вакансиях.