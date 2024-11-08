Boeing компенсирует зарплату отправленным в отпуск во время забастовки рабочим

Американская авиастроительная компания Boeing выплатит компенсацию работникам, отправленным в отпуск во время забастовки. Реализация планов по сокращению 10% рабочих мест продолжится. Об этом сообщил гендиректор компании Келли Ортберг.

Boeing отправила во временный отпуск тысячи наемных работников во время забастовки, после чего объявила о планах сократить 17 тыс.рабочих мест, пишет Reuters.

"Ваша жертва изменила ситуацию и помогла компании преодолеть этот момент, - сказал Ортберг. - Мы хотим отблагодарить за вашу поддержку, вернув вам утраченную зарплату, если вы ушли в неоплачиваемый отпуск".

В то же время сокращение рабочих мест продолжится. Представитель Общества профессиональных инженерно-технических работников аэрокосмической отрасли, представляющий инженеров Boeing, заявил, что 15 ноября его членам будут отправлены сообщения о потере работы за 60 дней.

"Эти структурные изменения важны для нашей конкурентоспособности и помогут нам обеспечить большую ценность для наших клиентов в долгосрочной перспективе", – отметил Ортберг.